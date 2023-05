Honderden vogels in De Onlanden leggen loodje door vogelgriep: 'Pijnlijk om te zien'

De vogelgriepuitbraak in natuurgebied De Onlanden grijpt om zich heen. "Het is dramatisch en het einde is nog niet in zicht. Het gaat al om honderden gevallen, uiteindelijk misschien wel richting de duizend."

Dar zegt boswachter Bart Zwiers van Natuurmonumenten tegenover RTV Noord . Samen met zijn collega's proberen hij z veel mogelijk dode vogels uit het natuurgebied bij Peize weg te halen, in de hoop de uitbraak te beteugelen. En dat midden in het broedseizoen.

Pijnlijke aanblik

"En dat is pijnlijk om te zien", constateert Zwiers. "Die beesten zijn aan het broeden en willen eigenlijk alle rust hebben. Dat is het moment dat je als boswachter zo'n gebied eigenlijk niet in wilt, maar dit doen we echt om het virus in te dammen. Zo proberen we het ergste te voorkomen. Ik heb ook niet het idee dat we het volledig inperken, maar je probeert er wel alles aan te doen wat je kunt", zegt Zwiers.

Momenteel zijn vooral kokmeeuwen het slachtoffer, ziet hij. "Van kokmeeuwen zijn er veel, maar slaat het over naar bijvoorbeeld roerdompen, dan kan zo'n populatie echt decimeren. Die planten zich veel minder snel voort dan andere soorten. Dan hebben we echt een probleem."

Niet het leukste klusje

In de angst om zelf besmet te raken gaat de boswachter gehuld in een wit pak, met mondkapje en beschermbril het gebied in. "In coronatijd kwam ik zo de medewerkers van de teststraat tegen, nu loop ik er zelf zo bij in de natuur. Er zit ook nog een waadpak onder. Het is zwaar lopen, je gaat soms tot aan je middel door de modder. Dit is niet het leukste klusje voor een boswachter."

Zwiers zit met de situatie in zijn maag. "Ik voel me wel een beetje een roepende in De Onlanden. Er is geen overheid die ons helpt. Als kippenboer hoef je maar te bellen en ze staan met vrachtauto's op de stoep. Wij als boswachters staan er echt alleen voor. Dat frustreert diep."

"Wij moeten in elk geval financiële hulp hebben", stelt hij. "En deze kadavers kunnen we nergens kwijt. Ze liggen nu ergens te rotten op een kar in de werkschuur. Dat kan niet heel lang meer duren. Anders moet ik maar een gat graven in het bos of zo. Je mag toch hopen dat de overheid hier wel op springt en ons helpt."

