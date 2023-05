Anjet Daanje uit Wijster winnaar van Libris Literatuurprijs

Jury is lovend

"Het lied van ooievaar en dromedaris is een caleidoscopische roman van grote klasse", schrijft de jury in het rapport. "Op indrukwekkende wijze zet Daanje in haar roman de verbeelding aan het werk. Vooruitwijzingen, symboliek, horror, een raadselachtig aantekeningenboekje dat telkens weer opduikt: een scala aan literaire technieken wordt ingezet om te ontregelen en te duiden."

De jury is lyrisch over het boek en ook over de werkwijze van Daanje. "Anjet Daanje is een auteur die de publiciteit niet zoekt, maar die juist mijdt. Die liever schrijft dan praat. Die communiceert via haar werk en zo haar lezers aanspoort om te graven en te duiden."