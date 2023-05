Waterstofproject Hoogeveen symbolisch afgetrapt, eerste aansluitingen in september

Ontvangststation

Of de waterstofaansluiting eind september is aangelegd, is afhankelijk van de vergunning die nodig is voor een ontvangststation voor waterstof. Het station is nodig om de waterstofplannen waar te kunnen maken en moet een plekje krijgen bij de NAM-locatie Ten Arlo. Bij dat wisselpunt tussen recreatiegebied Nijstad en de Erflanden wordt waterstof uit tankwagens gepompt naar de gasleidingen.

Ook komt er een opslagfaciliteit en wordt er een nieuwe waterstofleiding aangelegd. Vanaf daar wordt de waterstofwijk van het gas voorzien. Verwacht wordt dat een trainer in de winter om de twee dagen naar het terrein moet rijden om de leidingen van nieuwe waterstof te voorzien. In de zomer is dat minder vaak nodig, omdat het verbruik bij huishoudens dan lager ligt.

Niet iedereen over op waterstof

De wijk Erflanden heeft 427 woningen. In eerste instantie was het de bedoeling dat ze allemaal zouden overgaan op waterstof. Door de inflatie en hoge energieprijzen is er niet meer genoeg ruimte in het budget om dat te kunnen doen. Daarom wordt een begin gemaakt met het aansluiten van zes tot achttien huizen. Dat wil de gemeente daarna verder uitbouwen richting de honderd, als is dat nog een voorzichtige inschatting. Als de energieprijzen dalen is er wellicht meer mogelijk in de toekomst.

Voor het project heeft Hoogeveen enkele miljoenen subsidie gekregen van het Rijk. Die is voornamelijk bedoeld om cv-ketels, kookplaten en gasleidingen te vervangen. Ook wordt het geld aangewend om de meerkosten van waterstof ten opzichte van aardgas te bekostigen in de komende vijftien jaar.

Commotie

In het verleden hebben bewoners van de Erflanden aangegeven dat ze hun bedenkingen hebben over het waterstofproject. Zo waren er vragen over de kosten van het project en vinden ze dat ze niet genoeg zijn meegenomen tijdens belangrijke beslismomenten. Uit een enquête van de Hanzehogeschool Groningen bleek dat het vertrouwen in de gemeente laag was. Daarbij werden vooral voorbeelden uit het verleden aangehaald, zoals de plannen rondom de ijsbaan die uiteindelijk niet doorgingen.