Hoogleraar: 'Brand De Punt heeft heel veel betekend'

'Niet te redden'

De onderzoekscommissie concludeerde ook dat de ingesloten brandweermensen in 2008 niet te redden waren. 'Hun ademlucht was op voordat voldoende materieel ter plaatse kon zijn om hen te redden', staat in het rapport geschreven. De belangrijkste reden daarvoor is volgens de onderzoekers 'de afwezigheid van een goede en beoefende procedure en het feit dat niet alle brandweerofficieren in Drenthe op dat moment goed opgeleid zijn om als brandtechnisch manager het verschil te maken'.

Andere werkwijze

In een omvangrijk aanvullend onderzoek stelde de commissie onder meer dat de gangbare inzetprocedure moet worden omgedraaid bij branden in industriële gebouwen. "In De Punt, in 2008, gingen de brandweermannen gelijk over op een zogeheten binnenaanval, net als bij een woningbrand. Wij hebben ervoor gepleit voortaan bij een brand in industriële gebouwen en loodsen eerst een defensieve buitenaanval in te zetten indien redding niet noodzakelijk is", aldus de hoogleraar.

De brand in De Punt leidde er uiteindelijk toe dat de brandweer anders te werk gaat bij branden in kantoren en industriële gebouwen. "Het heeft enkele jaren geduurd", zegt Helsloot, "maar tegenwoordig mogen de brandweermensen niet gelijk tot een binnenaanval overgaan, ze moeten de brand eerst goed onderzoeken. Dat betekent ook dat de branden minder goed te bestrijden zijn, maar een scenario zoals zich in De Punt voltrok kan niet meer voorkomen."

Indrukwekkend