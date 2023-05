'Hunebed bij Tynaarlo' gaat naar Drents Museum na ontdekking in Utrecht

Het schilderij van Roelofs werd ontdekt in de bedrijfscollectie van de Kamer van Koophandel (KVK) in Utrecht. Nadat het schilderij bij de KVK werd ontdekt, is het kunstwerk aangeboden aan het Centraal Museum in Utrecht. Dat ging vervolgens op zoek naar een geschikte locatie en kwam uit bij het Drents Museum.

Tot en met 23 mei

Het schilderij is nog tot en met 23 mei te zien in het Drents Museum. Vooralsnog niet langer vanwege de verbouwing van het museum. Het Drents Museum hoopt wel dat na de verbouwing het schilderij terugkeert.

Willem Roelofs

Roelofs was een van de eerste kunstenaars die Drenthe ontdekte. In 1848 presenteert hij zijn eerste Drentse schilderij Vue prise sur la Drenthe in Brussel. In 1861 maakte Roelofs een uitgebreide reis door Drenthe die begon in Tynaarlo. Daar maakt hij meerdere schetsen van het hunebed D6, die hij heeft uitgewerkt. Het Drents Museum heeft een vergelijkbaar werk van Het hunebed van Tynaarlo uit 1861 in langdurig bruikleen van het Kunstmuseum Den Haag.