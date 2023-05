'Rock-'n'-roll-chick' Dilana Smith, van de Hollywood Hills naar een boerderijtje in Dalen

Van een roerige en armoedige jeugd in Zuid-Afrika, via een wereld vol faam en rock-'n'-roll in de Verenigde Staten naar een boerderijtje in Dalen. Zangeres Dilana Smith heeft het allemaal meegemaakt.

Er was al die jaren wel een muzikale rots in de branding. Een ijkpunt ondanks roerige tijden: gitarist, producer en liedjesmaker Jeff Zwart uit Weerdinge. Nooit zijn zij gestopt om samen liedjes te maken.

Sinds een paar jaar woont Dilana weer in Nederland en het duurde niet lang voor de twee elkaar weer gevonden hadden. Inmiddels toert het duo er weer lustig op los.

Douwe Sterkburg

Toen Dilana Smith een jaar of zeven was begon ze met zingen, in Zuid-Afrika, waar ze opgroeide. Ze had geen makkelijk bestaan en liep op haar vijftiende weg van huis. Dat was ook de start van haar muzikale carrière.

"Mijn droom was om actrice te worden", glimlacht ze. Maar de muziek kwam op haar pad en bleef dat ook. Na allerlei bandjes en muzikale stromingen vertrok ze als jonge twintiger richting Drenthe. "Daar heb ik met Douwe Sterkburg gespeeld", vertelt ze. Samen met hem speelde ze in de destijds succesvolle band Cazmelion. Na een kleine vijfhonderd shows binnen twee jaar, was het tijd voor iets anders en vertrok Dilana naar de Verenigde Staten voor een solocarrière.

Vlak daarvoor ontmoette ze Jeff Zwart. "Toen begonnen wij ook liedjes te schrijven in de keuken van Jeff, in Barger-Es", zegt Dilana terwijl ze Zwart aankijkt. Vlak voor haar vertrek naar Amerika bracht ze nog een soloplaat uit.

Bubbelbad met Tommy Lee

In de Verenigde Staten kende Dilana pieken en dalen. Ze begon er eerste met een succesvolle one-woman-show, waarin ze allerlei acts combineerde tot een spectaculair muzikaal geheel. "Dat was een hele succesvolle show voor mij. Ik heb twee jaar lang heel goed verdiend, heel veel gespeeld", legt ze uit.

Op een gegeven ogenblik deed ze mee met het talentenprogramma Rock Star: Supernova. "Dat was voor mij een héle succesvolle periode", vertelt ze enthousiast. In het programma zocht een supergroep bestaande uit Mötley Crüe-oprichter Tommy Lee, Metallica-bassist Jason Newsted en Guns N' Roses-gitarist Gilby Clarke een frontman. Dilana werd uiteindelijk tweede in de afvalrace.

"Ik ben eigenlijk de winnares, maar de band besloot dat ze toch liever een man wilden", vertelt Dilana. Ze is er geen moment rouwig om en zag er sowieso al geen heil in om frontvrouw te worden van de supergroep. "Ik wilde eigenlijk mijn eigen muziek maken en ik vond hun materiaal eigenlijk niet bij mij passen."

Van een armoedig bestaan in Zuid-Afrika naar wilde feesten in Hollywood (Hellywood, zoals ze zelf zegt) en een bubbelbad delen met Tommy Lee in Las Vegas: Dilana was niets te gek. "Ik heb geopend voor Aerosmith, Beth Hart, zoveel bands. Ik was de leadzangeres voor L.A. Guns voor een periode. Echt heel veel verhalen.", lacht Dilana. "Ik heb echt een rock-'n'-roll-verleden. Veel te veel om op te noemen." Maar een ding bleef: de muzikale vriendschap met Jeff Zwart.

Vertouwen

"Toen ze naar Amerika vertrok ben ik daar wel een paar keer geweest", vertelt Zwart. De twee zijn elkaar altijd blijven zien en Zwart heeft zelfs wel opgetreden in Houston en South Louisiana met Dilana. Als zij weer in Nederland was, bezocht ze hem in Drenthe om muziek te maken. Nu ze weer in Drenthe woont, was het ook een logische stap om met Zwart op tournee te gaan. "Nu is het fijn dat we weer fysiek in dezelfde bezetting zitten", vertelt Dilana.

"Ik hoef Jeff niet eens aan te kijken; hij verstaat mij muzikaal. Hij hoort mij en hij weet gelijk wat hij moet doen. Zelfs als ik iets fout doe of een andere kant op ga. Ik hoef hem niet eens aan te kijken. Hij snapt mij gewoon."

"Als we dan twee jaar niet met elkaar hadden gespeeld", voegt Zwart toe, "dan kwam ik over, naar Amerika toe en dan hoefden we niet eens te repeteren. De eerste noot was gelijk weer vertrouwd." Ook hun karakters sluiten perfect op elkaar aan. "Ik ben echt een stuiterbal, rock-'n'-roll-chick, altijd bezig, havin' funn en Jeff is een beetje meer rustig." Behalve als er een paar biertjes inzitten lacht de zangers.

Tournee

Op het moment zijn de twee ook bijna elke weekend op pad. Momenteel met de achtste editie van Motel Westcoast, een potpourri van muzikanten die westcoastmuziek maken, onder andere met Syb van der Ploeg. Daarnaast zijn ze ook druk bezig met het voorbereiden voor Dilana's solotour: Legendary Women of Rock die ook binnenkort van start gaat. "De première is in de Atlas", vertelt Zwart. "O ja, dat is ook zo", zegt Dilana.