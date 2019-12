Liveblog: ontknoping eerste ronde Protos Weering Zaalvoetbaltoernooi

Welke favoriet sneuvelt in de eerste ronde en welke club verrast in positieve zin tijdens de 43e editie van het Protos Weering Zaalvoetbaltoernooi. Van de 100 startende verenigingen gaan er 50 door naar de volgende ronde. Met deze liveblog houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen in alle 20 sporthallen.

Om de liveblog te voorzien van de gebeurtenissen in de verschillende hallen doen we graag een beroep op u. Bent u in één van de hallen en maakt u een foto of filmpje (van de sfeer op de tribune of een prachtige goal) stuur die dan naar ons Dat kan via Twitter of stuur ons via sport@rtvdrenthe.nl een link van je foto of filmpje.