Meerdere schatten gevonden tijdens renovatie huis Overcingel Assen

Bijna elke verbouwing levert bijzondere ontdekkingen op. Toch nog een laag behang of ineens een lek dak. Maar hoe zit dat bij een huis dat al bijna 250 jaar oud is? Het Drentse Landschap komt bij de renovatie van het huis op Landgoed Overcingel meerdere historische elementen tegen.

Het monumentalen landhuis tussen de binnenstad en het station van Assen werd in 1777 gebouwd in opdracht van Johannes van Lier, destijds de ontvanger-generaal, oftewel de belangrijkste financieel ambtenaar van Drenthe. In september 2019 werd het landgoed overgedragen aan Het Drentse Landschap. De renovatie van het pand is inmiddels begonnen.

18e eeuw plafond

En hoewel de renovatie in de beginfase zit, zijn er toch al enkele historische schatten ontdekt, vertelt projectleider Jermo Tappel. "In de kleine kamer naast de ingang zit een prachtige plafondafwerking uit de 18e eeuw en ook elementen uit de 20e eeuw."

Het is geen verrassing dat er bij de renovatie bijzondere elementen aan het licht zijn gekomen. "Je weet dat je tijdens een verbouwing zaken tegen kan komen, omdat we wanden en verlaagde plafonds eruit halen. Maar toch blijft het een verrassing in welke staat je dit tegenkomt."

Voorafgaand aan de verbouwing heeft Het Drents Landschap ook veel onderzoek gedaan in het huis. "Zo hebben we verschillende verflagen voorzichtig afgekrabd om te kijken welke kleuren er vroeger werden gebruikt. Daaraan kun je zien dat er in het verleden veel meer donkerder kleuren op de wanden hebben gezeten."