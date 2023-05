Overerfbare armoede in Veenkoloniën groeit en heeft andere aanpak nodig

Geldzorgen veroorzaken andere problemen

Er zijn veel mechanismen die ervoor kunnen zorgen dat als jouw ouders of grootouders arm zijn, je dat zelf ook bent of zult blijven. Weinig geld is meestal het begin. Geldzorgen veroorzaken vaak andere zorgen of andere problemen.

Wat blijkt is dat meerdere mechanismen tegelijk bijdragen aan de overdracht van overerfbare armoede. Daarmee bedoelen de onderzoekers bijvoorbeeld minder liefde en aandacht in de jeugd doordat ouders overbelast zijn door hun eigen problemen: een gevoel van onveiligheid thuis (bijvoorbeeld door huiselijk geweld), een gebrek aan kennis en ervaring omtrent financiën in het huishouden, of een tekort aan hulp en ondersteuning bij schoolwerk of het nastreven van hoger onderwijs vanwege geldgebrek. Bij minder geld wordt er vaak ongezonder gegeten.

Als je langdurig niet gezond bent doet dat ook iets met je geestelijke gesteldheid. Of niet weten wat wel of niet goed voor je is. De oorzaken zijn talrijk en daarom is het ook zo lastig om het doorgeven van armoede van generatie op generatie te stoppen.

Stigmatisering

Daarnaast spelen processen buiten het gezin een rol. Stigmatisering van armoede, van bepaalde families en plaatsen die geassocieerd worden met armoede, maakt dat kinderen soms worden buitengesloten op school of in sociale netwerken, zoals het niet uitgenodigd worden op verjaardagen of speelafspraken omdat andere kinderen op hen neerkijken. Het kan ook gebeuren dat op basis van de reputatie van een gezin schooladviezen naar beneden worden bijgesteld waardoor een kind niet het meeste uit de opleiding kan halen. Deze interne en externe processen zorgen voor kansenongelijkheid.

Familierelaties geven niet alleen geldgebrek door, maar ook een houding tegenover de samenleving, het omgaan met tegenslag of de breedte van het eigen sociale netwerk. De dynamiek van overerfbare armoede heeft vaak acuut geldgebrek als begin. Maar geld blijft niet altijd het grootste ervaren probleem. Sociale uitsluiting, verslaving, slechte gezondheid, of verstoorde familierelaties kunnen belangrijker worden dan geldgebrek. Individuen en huishoudens leren soms te leven met weinig geld en nemen voor lief dat dit zo zal zijn in hun leven. Geldgebrek is dus soms niet het grootste probleem dat moet worden aangepakt.

"Iedere generatie met pech kan in acute armoede terechtkomen. Overerfbare armoede begint vaak met acute armoede. Bekende oorzaken van acute armoede, zoals ziekte, jong moederschap, een ouderlijke scheiding met jonge kinderen, of pech, kunnen daarom dienen als vroegsignalering voor mogelijk overerfbare armoede", waarschuwen Strijker en zijn onderzoeksteam.

Ongelijk investeren voor gelijke kansen

Strijker: "Dit vraagt om ongelijk investeren voor gelijke kansen, want het ene kind uit een arme familie heeft andere ondersteuning nodig dan een ander kind uit een andere familie. Deze doorbraak moet van verschillende kanten komen, zowel vanuit de familie als vanuit de samenleving en het web van armoedebeleid en -interventies." Terugdringen van kansenongelijkheid is voorwaarde voor het terugdringen van generatie-armoede, schrijven de onderzoekers.

23 families gevolgd

De onderzoekers volgden jarenlang 23 families in de Veenkoloniën. Daardoor kregen ze een indringende en langdurige inkijk in hun leefwereld. Die ervaringen legden de onderzoekers weer voor aan de hulpverleners die dergelijke gezinnen ondersteunen. Die hulpverleners zijn vaak de schakel tussen de leefwereld van mensen in armoede en de 'systeemwereld' van beleid en 'interventies'. Op die manier werd de hulpverleners een spiegel voorgehouden.

Uit het onderzoek naar de hulpverleners zelf kwam naar voren dat die zich vaak beperkt voelen in hun werk door de vele regels en dezelfde 'systeemwereld' waar mensen in armoede tegenaan lopen. En tijdgebrek om langdurige relaties met zowel klanten als andere zorgprofessionals op te bouwen ontbreekt.

Dé arme bestaat niet, en dé gouden oplossing voor overerfbare armoede dus ook niet

Terwijl geldgebrek niet altijd het grootste probleem is, wordt dit wel vaak gebruikt als noodzakelijke voorwaarde voor het krijgen van toegang tot veel voorzieningen en regelingen, concluderen de onderzoekers.

"Verder worden beleid en ingrijpen vaak ontworpen vanuit het mensbeeld van de makers, oftewel de hulpverleners die het daadwerkelijke en het gewenste gedrag van de doelgroep zien. Echter, dat mensbeeld hoeft niet aan te sluiten bij de mogelijkheden en wensen om te veranderen van het arme gezin."

Volgens de onderzoekers zijn er regionaal twee knoppen waaraan gedraaid kan worden om overerfbare armoede aan te pakken: via de individuele mensen en hun families die in die armoede zitten en door het sterker maken van de omgeving: sociale infrastructuur, openbaar vervoer, regionale arbeidsmarkt en armoedebeleid.

Te veel mensen achter de voordeur

Nog een conclusie van de onderzoekers: er zijn te veel programma's en initiatieven om mensen in armoede te helpen. Gevaar daarvan is dat niet iedereen op de hoogte is van mogelijkheden voor hulp en dat samenwerking tussen organisaties onnodig ingewikkeld is. Van de helft van de hulp is niet bekend of die wel effectief is. "En te veel mensen achter de voordeur, dat helpt ook niet. Dat aantal en het woud aan regels moet omlaag", vindt Strijker.

En regionale bestuurders moeten bij het maken van keuzes veel verder kijken dan de vier jaar van een bestuursperiode. Door aanbestedingen voor hulp en zorg met minimale kwaliteitseisen en beperking in geld is een 'race to the bottom' ontstaan, zeggen de onderzoekers, en dat moet gestopt worden.

Den Haag moet ook aan de bak

Daarnaast adviseren zij landelijke maatregelen om de inkomens van de allerarmsten omhoog te doen en armoedebestrijding structureler te maken.