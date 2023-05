Scooterjeugd zorgt voor overlast in Roden: 'Steeds hardnekkiger'

In Roden veroorzaken een tiental jongeren op scooters al enkele maanden overlast, door met hoge snelheden door woonwijken te scheuren. Wijkagent Harry Prak spreekt van een 'hardnekkig probleem'.

Ze trekken wheelies, rijden zonder helm en véél te hard. In Roner woonwijken worden bewoners bijkans gek van de overlastgevende 'scooterjeugd'. "Ze rijden rustig met 70 of 80 kilometer per uur in woonwijken waar je 30 mag", zegt politieman Prak. "Het heeft een aantal van die jongens al boetes opgeleverd en we hebben ze in beeld. Maar ze lijken niet onder de indruk van een boete of een gesprek op het bureau."

'Jongens laten zich niets vertellen'

De klachten van bewoners spelen al langere tijd, weet Prak. "Enkele maanden. Ze veroorzaken veel overlast met gevaarlijk rijgedrag. Bovendien gaat het met veel lawaai gepaard."

Prak schat de jongeren in de leeftijd van 15, 16 en 17 jaar. "Allemaal minderjarigen. We hebben dan ook bij hun ouders aangeklopt, maar dat levert niet per se iets op. Sommige ouders nemen het best serieus, maar anderen vinden het onzin dat we ze aanspreken op het gedrag van hun zoon."

Van jongerenwerkers hoeft het volgens Prak - hoe kundig ze ook zijn - eveneens niet te komen. "Deze groep jongens laat zich niets vertellen door een jongerenwerker. Dit soort groepjes worden steeds hardnekkiger. Het gaat hier niet om individuen, maar echt om groepjes die met elkaar naar meetings gaan in Groningen om daar af te spreken met andere groepjes scooterrijders. Zo zijn er ook groepjes in Eelde en Vries."

Boetes helpen niet

Het probleem met de scooterjeugd is volgens Prak dan ook niet zo eenvoudig op te lossen. "Als wij in de auto achter ze aangaan, krijgen we ze niet te pakken. Met een motoragent lukt dat overigens wel, dan hebben we ze vaak binnen een halfuur op het bureau. We hebben al een behoorlijk aantal jongens op het bureau gehad."

Rollerbankcontroles wijzen dan uit dat de meerderheid van de scooters te veel vermogen heeft. "Dan krijgen ze (de eigenaren, red.) een boete maar blijkbaar is dat voor hen geen teken om te stoppen."