Bioloog Eef Arnolds uit Holthe onderscheiden met Zilveren Anjer

Bioloog Eef Arnolds uit Holthe wordt onderscheiden met een Zilveren Anjer van het Prins Bernhard Cultuurfonds. Arnolds krijgt op vrijdag 9 juni een speldje uitgereikt door prinses Beatrix in het Koninklijk Paleis Amsterdam.

De Zilveren Anjer gaat jaarlijks naar mensen die zich vrijwillig hebben ingezet voor cultuur en natuur in Nederland.

Gespecialiseerd op paddenstoelen

Arnolds, die is gepromoveerd als mycoloog (paddenstoelendeskundige), heeft volgens het Prins Bernhard Cultuurfonds een "enorme" betekenis voor de natuur. De Drentse bioloog helpt onder meer bij het maken van atlassen over paddenstoelen en is betrokken bij stichting Het Drentse Landschap.

Verder zet Arnolds zich in voor "natuurlijke bossen in Nederland, creëerde zijn eigen biodivers natuurgebied 'Schepping' naast zijn woonhuis, enthousiasmeert vrijwilligers om zich in te zetten voor de natuur en schreef talloze publicaties, columns en nieuwsbrieven", aldus het Cultuurfonds.

Anjerfonds

De Zilveren Anjers worden sinds 1950 jaarlijks uitgereikt. Tot 2004 deed prins Bernhard dat, na zijn dood nam prinses Beatrix deze taak over. Het Cultuurfonds, ook wel 'Anjerfonds' genoemd, investeert jaarlijks meer dan 35 miljoen euro in cultuur en natuur. Naast Arnolds gaan er Zilveren Anjers naar Wesley Sekewael en Trudy Van Riemsdijk-Zandee en Willem van Riemsdijk.

Historie

Sekewael zet zich inmiddels ruim vijftien jaar in voor het Vlissingse industriële erfgoed en dat van de voormalige scheepswerf de Schelde in Vlissingen. De Zeeuwse werkplaats had veel invloed voor de scheepsbouw in Nederland en daarbuiten. Dankzij de inzet van Sekewael werd de stoomhijskraan Schelde 38 als nationaal railmonument gered van de sloop en daarna gerestaureerd.