Zoon vertelt inbrekers over kluizen van vader

Een 20-jarige Groninger moet een taakstraf van 60 uur uitvoeren voor het verschaffen van informatie waardoor een woninginbraak plaatvond. De man vertelde anderen over twee kluizen van zijn vader in de woning van zijn stiefmoeder in Beilen, waar een ton aan geld lag opgeslagen.

Zijn vader en stiefmoeder ontdekten eind januari 2021 in de vroege ochtend dat de goed verstopte kluizen weg waren. Er waren geen braaksporen, mogelijk beschikten de inbrekers over een sleutel. Buurtbewoners vertelden de politie dat zij die vroege ochtend twee jonge mannen zagen sjouwen met een winkelkar, met daarin twee boxen.

Daderkennis

De kar kwam uit de tuin van de woning waar was ingebroken. De vader vond de kar een straat verderop terug. Maanden later belde de zoon met zijn stiefmoeder over de inbraak. De jongen beschikte over daderinformatie. Hij gaf toe dat hij tijdens het gebruiken van drugs met vrienden had gesproken over de kluis en de inhoud.

Onbedoeld verteld

Dit was hem eruit gefloept, zei de man tegen de rechter. Het was niet de bedoeling dat de toehoorders met dit verhaal aan de haal gingen. Hij was niet fysiek bij de inbraak aanwezig geweest. Hij had ook geen sleutel uitgeleend, want die was hij maanden daarvoor al kwijtgeraakt.

De rechter vond dat er onvoldoende bewijs was dat de twintiger de inbraak had gepleegd. Ook het uitlenen van de sleutel schrapte zij uit de aantijgingen. "Maar door deze informatie te verschaffen bent u wel medeplichtig aan deze inbraak." Wie de inbrekers uiteindelijk waren, is niet duidelijk geworden.