vv Hoogeveen de beste, SVBC de slechtste en oud-winnaar sneuvelt

Als er dan toch nog iets enigszins verrassend was dan was dat toch wel de eliminatie van FC Meppel. De winnaar van editie 27 vloog er als nummer 3 uit. Maar in de poule des doods, met hoofdklassers MSC en Alcides, is het niet zo heel erg onlogisch.

Honderd goals minder dan vorig jaar

Overigens werd er in de voorronde van deze editie beduidend minder gescoord dan een jaar geleden. Scoorden de honderd teams vorig jaar nog 959 keer in de 200 duels, dit jaar kwam de teller tot 859. Honderd treffers minder dus.

Rolder Boys houdt als enige club doel schoon

Hoogeveen overlegde dus de beste cijfers op de eerste avond. De hoofdklasser behaalde 12 punten uit vier duels en had een doelsaldo van 27 voor en 2 tegen. Rolder Boys deed het ook knap en kreeg tegen onder andere VKW en Achilles 1894 geen enkele goal tegen (als enige club van alle 100 deelnemers). De zondagtweedeklasser behaalde net als Alcides, Drenthina, Noordscheschut, Dalen, Nieuw Buinen, Raptime en dus Hoogeveen zondag overigens zonder puntenverlies de volgende ronde.

De slechtst presterende club was SVBC. De zondagvijfdeklasser verloor al haar wedstrijden, scoorde niet één keer en kreeg er 29 om de oren. Naast SVBC wisten ook MVV'69 en DSC'65 vanavond niet te scoren.

Sweel mazzelt, OZC de schlemiel

De grootste mazzelaar werd vv Sweel. De zondagvierdeklasser bereikte als tiende beste nummer 3 de kwartfinale. Sweel eindigde met zes punten uit vier duels en een doelsaldo van plus 2. Grootste schlemiel werd OZC dat ook zes punten pakte en een doelsaldo van plus twee had, maar minder goals maakte dan Sweel. OZC was de eerste club die buiten de top 50 viel.

Één vijfdeklasser over

We begonnen editie 43 van het Protos Weering Zaalvoetbaltoernooi met 13 vijfdeklassers. Daar is nog maar één van over. SV Borger legde, in de eigen sporthal, beslag op de tweede plek achter ASVB in de poule en meldt zich donderdag dus voor de kwartfinale. Alle vier deelnemende hoofdklassers bereikten de volgende ronde. Ook alle vijf eersteklassers zijn door. Dat geldt niet voor de 17 startende tweedeklassers. Daar zijn er nog 15 van over. FC Meppel en Stadskanaal vlogen eruit. Van de 34 derdeklassers zitter nog 19 in het toernooi en van de 27 vierdeklassers nog maar zes.

Loting kwartfinale

De loting voor de kwartfinale vindt aan het begin van deze nacht plaats. Wanneer de loting verricht is plaatsen we die op onze site. Houdt dus rtvdrenthe.nl in de gaten de komende uren.

