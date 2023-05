Landhuis Overcingel wordt opgeknapt en gaat na 250 jaar open voor publiek

De verbouwing van het herenhuis op landgoed Overcingel in Assen is begonnen. Stichting Het Drentse Landschap laat het monumentale gebouw verduurzamen en restaureren. Vanaf begin volgend jaar moeten in het pand een appartement, bed-and-breakfast en vier zogeheten stijlkamers zitten voor rondleidingen en bijeenkomsten.

Het monumentale landhuis tussen de binnenstad en het station van Assen werd gebouwd in 1777 gebouwd in opdracht van Johannes van Lier, destijds de ontvanger-generaal, oftewel de belangrijkste financieel ambtenaar van Drenthe. In de daaropvolgende 250 jaar werd het huis, omringd met een tuin en wandelpark, bewoond door zeven familiegeneraties.

Karakter van landhuis behouden

De erfgenamen droegen na het overlijden van Henk van Lier Lels in september 2019 het landgoed over aan Het Drentse Landschap. De organisatie kreeg de opdracht mee het landgoed in de geest van zijn laatste bewoner te behouden.