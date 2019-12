Vier mensen opgepakt bij grote politiecontrole in binnenstad van Assen

De politie controleerde onder meer in de Rolderstraat, Groningerstraat en Nieuwe Huizen. In die omgeving is vaak sprake van overlast. Sinds kort mag de politie er preventief fouilleren en dat gebeurde nu dus ook. Daarnaast doorzochten agenten auto's.

Messen, drugs en vuurwerk

De mensen die zijn aangehouden, hadden allemaal een mes op zak. In totaal namen agenten zeven messen in beslag. Daarnaast vond de politie tijdens de controle ook soft- en harddrugs en illegaal vuurwerk. Verder kregen elf mensen een boete voor verkeersovertredingen.

In totaal controleerden agenten 109 auto's en 83 voetgangers, fietsers en scooterrijders.

Overlast

Ondernemers in het centrum van Assen, met name in de Rolderstraat, ervaren al tijden veel overlast. Zo is er deze zomer onder meer een steekincident bij een pizzeria achter het stadhuis en wordt er iemand doodgeschoten in een huis aan de Rolderstraat.

Politie en de gemeente willen de overlast een halt toeroepen en nemen maatregelen. In september komt er een tijdelijk politiebureau in de Rolderstraat en er komt ook meer toezicht. Het politiebureau wordt ruim een week geleden weer gesloten. De laatste tijd komen er volgens burgemeester Marco Out nog maar weinig mensen over de vloer. Maar het bureau heeft zeker zijn nut gehad, volgens de burgemeester.

Cameratoezicht

Na de sluiting van het tijdelijke bureau zijn er twee camera's opgehangen in de Rolderstraat, zodat er digitaal een oogje in het zeil kan worden gehouden. Verder mag de politie er sinds kort preventief fouilleren en is er een samenscholingsverbod ingesteld in het centrum van de provinciehoofdstad.

Een plaatselijke bakker laat afgelopen maandag weten dat het volgens hem de laatste maanden een stuk rustiger is geworden in de omgeving van de Rolderstraat. "Ik denk dat de hangjongeren zich niet zoveel van die camera's aantrekken, maar drugsdealers zullen nu toch wel ergens anders heen gaan."

De aangescherpte regels zijn in principe van kracht tot 1 mei. Daarna gaan de gemeente en politie alles evalueren.