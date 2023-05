Provincies betalen kosten opruimen dode vogels in De Onlanden

Drenthe en Groningen trekken de portemonnee om Natuurmonumenten te helpen met het opruimen van dode vogels in natuurgebied De Onlanden. Daar zijn de afgelopen dagen honderden vogels gevonden. Boswachter Bart Zwiers verwacht dat daar morgen nog honderden bij komen.

Een uitbraak van de vogelgriep veroorzaakt vele dode vogels in De Onlanden. Al eerder gaf Zwiers aan dat het aantal nog flink gaat oplopen. Het opruimen van de besmette vogels is nogal een opgave, zegt de boswachter. "We hebben nu al drie vaten vol met dode vogels staan. We hebben bij de provincies aangeklopt om financiële steun voor het opruimen van de vogels. Dat zij nu garant staan, is een mooi gebaar."

Rotten

Het bedrijf Rendac gaat de kadavers afvoeren. Zwiers hoopt dat morgen de eerste dode vogels worden weggehaald. "De kadavers zijn aan het rotten, dus hoe sneller het kan, hoe beter dat is."

Natuurmonumenten verwacht ook naar andere natuurgebieden te moeten, om te kijken of de vogelpopulatie daar slachtoffer is van de vogelgriep. "Onder meer bij de Waddenkust moeten we kijken hoe het ervoor staat."

Tijd voor beter draaiboek

Zwiers baalt dat Natuurmonumenten zo overvallen werd door de uitbraak van vogelgriep in De Onlanden. "We kunnen concluderen dat de draaiboeken op lokaal en provinciaal niet op niveau zijn. Dat is geen verwijt, maar het geeft wel aan dat we hiermee aan de slag moeten. Want de vogelgriep gaat niet weg."