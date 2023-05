Een park, overkapping of nieuwe bomen? Raadsleden Assen praten met inwoners over hun ideeën

Ideeën bedenken om de provinciehoofdstad mooier, beter of veiliger te maken. Het gebeurt wekelijks op het gemeentehuis in Assen. Maar of inwoners het hiermee eens zijn, dat horen de raadsleden niet direct. De Asser raad is daarom op zoek naar ideeën van inwoners en gaan daarvoor de wijken in. Vanavond konden inwoners van het centrum hun ei kwijt.

Meer bomen in de Rolderstraat, een park achter het stadhuis of een overdekking over de tennisbaan. Als het aan de Assenaren ligt die vanavond naar restaurant Antje's Taverne zijn gekomen, moeten die plannen er in Assen komen.

"Een blaashal over een tennisbaan, dat vinden wij een uitstekend plan", zegt Michel Berends, voorzitter van tennis- en padelclub ATV de Hertenkamp. Hij ziet een koepelvormige, opgeblazen ruimte die over tennisbanen kan worden geplaatst wel zitten. "Voor ouderen of kinderen met een beperking is het te koud om in de winter te tennissen. Daarom is een ruimte als deze ideaal voor alle weersomstandigheden."

Goed voorstel, vindt ook raadslid Luc Rengers van Assen Centraal. "Investeren in sport is altijd goed", is hij van mening. Klinkt misschien leuk, maar aan dat plan zitten ook kosten verbonden: zo'n 360.000 euro. "Het gaat eerst om visie, en daarna om de centen. En Assen wil graag een sportstad zijn en inclusief zijn. Dat roept om een binnenaccommodatie", aldus voorzitter Berends.

'Onze stem laten horen'

Even verderop worden aan een andere tafel plannen opgeschreven op bierviltjes. 'Meer groen in de stad', is er onder meer op te lezen. "Zoals plantenbakken en bomen in de omgeving", zegt bewoner Theo. "En we hebben het ook over de Rolderstraat gehad, want we willen graag dat die straat er beter uit komt te zien. Want dat is echt een doorn in het oog", aldus de Assenaar.

Zelf woont hij in wooncomplex het Kroonwerk, boven winkelcentrum Cité. Uit dat gebied zijn de laatste tijd veel winkels vertrokken. "Wij willen onze stem laten horen vanavond en we willen weten wat er met de panden gaat gebeuren in het winkelcentrum, omdat die verpauperen."

Een park achter het gemeentehuis

PvdA-raadslid Willard Bouwmeester ziet wel brood in de groene plannen. "Ik vind zelf het idee van een park achter het gemeentehuis, bij de Doevenkamp erg leuk. Maar er zijn nog meer voorstellen. We hebben uiteindelijk drie bierviltjes vol geschreven", lacht hij.

Of alle ideeën uiteindelijk leiden tot het indienen van een motie, weet hij niet. "We kunnen niet alles natuurlijk. Maar ik zie wel een aantal dingen waar we iets mee kunnen. Het geeft in elk geval genoeg stof tot nadenken", aldus Bouwmeester.

'Niet te veel verwachtingen wekken'

De voorzitter van de tennisvereniging is in elk geval blij met deze bijeenkomst. Ook raadslid Rengers sluit zich daarbij aan. "Maar het moet niet te veel verwachtingen wekken. De mensen moeten niet het idee hebben dat hun motie bij voorbaat wordt aangenomen. Dat gevaar zit er wel in", denkt hij.