Directeur IMG stopt: 'In stormachtige tijden hebben we veel resultaten geboekt'

Houdijk was erbij vanaf het eerste uur. Zo was hij betrokken bij de oprichting van de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG), de voorganger van het IMG. In korte tijd moest een organisatie uit de grond worden gestampt die onafhankelijk alle schades, veroorzaakt door bevingen, bodemdaling- en stijging kon afhandelen, schrijft RTV Noord

Stormachtige tijden

"Vijfenhalf jaar later is er een organisatie opgebouwd die werk biedt aan zo'n 850 medewerkers, waarvan bijna twee derde zelf in het aardbevingsgebied woont. In stormachtige tijden hebben we veel resultaten geboekt en dat is iets om trots op te zijn", blikt Houdijk terug.