Gemeentehuis Borger-Odoorn krijgt opknapbeurt en nieuwe raadzaal

Het gemeentehuis van Borger-Odoorn in Exloo krijgt de komende twee jaar een opknapbeurt. Er komt onder meer een nieuwe raadszaal en het gebouw wordt verduurzaamd.

De ruimte waar de raadsleden nu zetelen is te klein, zowel voor de politici als het publiek. "De raad heeft daarom eind vorig jaar besloten tot het bouwen van een nieuwe raadszaal", aldus burgemeester Jan Seton. Zeker is dat vergaderzaal aan de achterzijde van de centrale hal, tegen de binnentuin van het gemeentehuis komt.

Dit jaar wordt gestart met de voorbereidingen van de verbouwing. In de loop van volgend jaar wordt hier definitief mee begonnen, waarna een jaar later vergaderd moet worden in de nieuwe ruimte.