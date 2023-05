Verbouwing van té kleine raadszaal Borger-Odoorn begint volgend jaar

De gemeente Borger-Odoorn verwacht medio volgend jaar te kunnen beginnen met de verbouwing van het gemeentehuis en de raadzaal. De raadszaal moet medio 2025 in gebruik genomen worden.

Het gemeentehuis is toe aan een flinke opknapbeurt. De gemeenteraad van Borger-Odoorn nam eind vorig jaar het besluit om vier tot zesenhalf miljoen euro vrij te maken om het gebouw aan de Hoofdstraat in Exloo te renoveren.

Het huidige gemeentehuis slurpt energie, de werkplekken zijn niet van deze tijd en de raadzaal is te smal en te tochtig. Ambtenaren klagen over het klimaat in het gemeentehuis, dat ook nog eens veel energie slurpt. Er komen nieuwe werkplekken, het gebouw wordt verduurzaamd en er komt een gloednieuwe raadzaal.