Tynaarlo komt over de brug voor vliegveld Eelde en beraadt zich over toekomst als aandeelhouder

De gemeente Groningen zou voor 12 miljoen aan de lat staan in het investeringsplan 'Toegangspoort van het Noorden', waar in totaal 46 miljoen euro in moest komen te zitten. De Groningers betaalden tot nu toe slechts de helft, waardoor andere investeerders de portemonnee moeten trekken.

Nog met Groningen om tafel?

De raad in Tynaarlo is daar op z'n zachtst gezegd niet blij mee. Datzelfde gold voor wethouder Jurryt Vellinga (Leefbaar Tynaarlo). Toch vroeg hij om deze extra bijdrage, zodat ze de andere aandeelhouders (de provincies Groningen en Drenthe) niet met extra kosten zouden opzadelen en het vliegveld een sluitende begroting kon overleggen.

'Andere investeerders de dupe'

'Zonder NEDAB-bijdrage moet deur dicht'

Toekomst

De gemeenteraad van Tynaarlo heeft zich voorgenomen om op termijn nog een inhoudelijke discussie te voeren over de toekomst van het vliegveld in Eelde. Daarbij zal ook kritisch gekeken worden naar de rol van de gemeente als aandeelhouder. Het is nog niet duidelijk wanneer dit in de raad besproken zal worden.