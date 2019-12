Bebloede kadavers en vangkooien: politie onderzoekt jachtplek bij Bargerveen

"Een man met een hond trof vallen met dode dieren aan. Het ging onder meer om dode vogels en een konijn", vertelt een politiewoordvoerder. Agenten zijn na een telefoontje van de man naar de plek toegegaan, op de rand van Weiteveen en Schoonebeek.

"Mijn collega's hebben er foto's gemaakt en contact opgenomen met de milieuafdeling van de provincie Drenthe", aldus de woordvoerder.

Strafbaar, of niet?

Of de voorbijganger op illegale praktijken is gestuit, is nog de vraag. "Jagen op vossen is toegestaan, ook met de kooien die we daar hebben gevonden. Dus we zijn nu aan het uitzoeken of daar überhaupt iets strafbaars is gebeurd", aldus de politie. De politie moet onder meer nog uitzoeken van wie de spullen zijn.

Foto's

Op Facebook gaan inmiddels foto's rond van de jachtplek. Daarop zijn onder meer jachthutten, vangkooien en bebloede kadavers te zien.