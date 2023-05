Geen behandeladvies in zaak misbruik kind binnen sm-relatie

De 42-jarige vrouw uit Beilen en de 50-jarige man uit Wassenaar die in november door de rechtbank in Assen schuldig zijn bevonden aan het seksueel misbruiken van de minderjarige dochter van de vrouw in hun sadomasochistische relatie, hoeven volgens gedragsdeskundigen niet worden behandeld.

Het Openbaar Ministerie (OM) eiste destijds vijf jaar cel tegen beiden voor het maken, bezitten en verspreiden van kinderporno en seksueel misbruik van een minderjarige. De vrouw had daarbij haar eigen dochter voor ontucht aangeboden. De rechtbank vond beiden schuldig aan al deze strafbare feiten, maar vond ook dat de man en vrouw alsnog moesten worden onderzocht door een psycholoog en psychiater. De rechter voelde zich onvoldoende geïnformeerd over mogelijke stoornissen op het psychisch en sociaal functioneren van de twee.

Dinsdag werden de onderzoeksrapporten besproken en stelde de officier van justitie vast dat die niet echt een ander licht op de zaak werpen. Alleen bij de vrouw stelden de deskundigen een complexe stressstoornis vast, die is ontstaan door grote problemen in haar jeugd. Ze vermijdt ieder conflict en stelt zich afhankelijk op, waarbij ze geen grenzen aangeeft. Hierdoor kon dit delict ontstaan, concludeerde de psycholoog. De vrouw moet daarom in verminderde mate toerekeningsvatbaar worden geacht.

Bij de man zijn, op basis van dit onderzoek, geen stoornissen vastgesteld en kunnen de strafbare feiten hem volledig worden aangerekend, vinden de deskundigen. Die baseren zich onder meer op gesprekken met familieleden van de man, die voor honderd procent overtuigd zijn dat de man onschuldig is. Er doemden volgens de deskundigen tijdens het onderzoek ook aanwijzingen op dat de man narcistische trekken heeft en zijn inlevingsvermogen in anderen mager is. Maar dit was te weinig om te kunnen spreken van een stoornis.

Een door de rechtbank opgelegde behandeltraject vinden de deskundigen niet nodig. Het OM schaart zich achter deze conclusie. De officier van justitie stelde voor de eis tegen de vrouw te verlagen naar 4,5 jaar cel en handhaafde de eerder geëiste vijf jaar cel tegen de man. Beiden zitten sinds vorig jaar februari vast, nadat de dochter van de vrouw aangifte deed van seksueel misbruik in de periode van 2014 tot 2017. Ze was 8 jaar oud toen ze voor het eerst werd betrokken in de relatie van haar moeder.