Kayleigh vindt dode man in Asserbos: 'Ik krijg het beeld niet uit mijn hoofd'

"Ik ging voor één keer door het bos naar de kinderboerderij toe, in plaats van over het fietspad aan de zijkant. Ik liep daar en van een afstand zag ik iets liggen. Toen dacht ik: dat zal toch geen mens zijn? Toen ik dichterbij kwam, zag ik een man met zijn gezicht naar beneden liggen. Toen wist ik meteen dat het foute boel was", vertelt Kayleigh.

Ze is bang, maar loopt wel meteen naar de man toe. "Ik heb hem rustig benaderd en ben tegen hem gaan praten, om te kijken of hij zou reageren. Maar er kwam geen reactie."

Reanimeren en 112 bellen

Achter Kayleigh lopen twee vrouwen. Een van hen begint de man te reanimeren, zij heeft dat al eens vaker gedaan. Als de man nog met zijn gezicht op de grond ligt, maakt hij een snurkend geluid. Kayleigh belt de hulpdiensten. De andere vrouw gaat voor aan de weg staan om de hulpdiensten op te vangen en naar de plek in het bos te begeleiden.

"Voor mijn gevoel duurde het natuurlijk wel lang voordat de hulpdiensten er waren. Maar als je naar de tijd kijkt, waren ze er binnen vijf minuten. Heel snel. De agenten hadden een AED bij zich. Maar die machine liet al weten dat er geen schok hoefde te worden gegeven, omdat er geen hartritme meer was."

Slachtofferhulp

Kayleigh en de twee andere vrouwen zien toe hoe de hulpdiensten hun werk doen. Door de aanwezigheid van de politie en ambulance, komen meer wandelaars kijken wat er aan de hand is.

"We zijn er nog een poosje bij blijven staan en hebben uitgelegd wat er gebeurd was. We hebben ook nog onze gegevens achtergelaten voor Slachtofferhulp. Na dik drie kwartier zeiden ze dat we weg konden gaan, maar we mochten ook nog even blijven staan. Toen hebben we besloten om naar de kinderboerderij te gaan. Daar hebben we wat gedronken en alles laten bezinken", blikt Kayleigh terug. Daarna neemt ze afscheid van de twee andere vrouwen.

'Beeld niet uit mijn hoofd'

Nu, een dag later, is Kayleigh nog steeds druk bezig met de gebeurtenissen van gisteren. "Ik krijg het beeld niet uit mijn hoofd. Ik ben ook van plan contact op te nemen met Slachtofferhulp. Het heeft me getraumatiseerd. Ik durf nu niet zomaar meer alleen naar het bos te gaan. Je weet maar nooit wat je de volgende keer aantreft."

Ook wil Kayleigh graag haar verhaal kwijt. "Het is voor mezelf prettig. Ik moet het van me af praten. Maar ik wil ook andere mensen iets meegeven: als je zoiets meemaakt, handel dan snel. Blijf niet op een afstand staan of loop voorbij, maar doe iets."

De politie laat vanmorgen weten dat de man niet door een misdrijf om het leven is gekomen.