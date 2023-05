Geweldsorgie op feest komt man (28) uit Buinen duur te staan

Twee mannen uit Buinen en het Groningse Wedde (28 en 41 jaar) die na een uit de klauwen gelopen feest in Stadskanaal een van de aanwezigen mishandelden, krijgen voorwaardelijke taakstraffen van 80 uur opgelegd. Daarnaast moeten ze meer dan 10.000 euro aan materiële en immateriële schade betalen.

De 36-jarige mishandelde Stadskanaalster gaat vrijuit. Tegen hem was eveneens een taakstraf geëist omdat hij op de twee anderen zou zijn ingereden met zijn Volkswagen Golf.

Gezellige avond werd vechtpartij

Het leek op 9 maart 2019 een gezellige avond te worden voor de 36-jarige man. Hij woonde nog maar net in Stadskanaal of hij werd op 9 maart 2019 samen met zijn vrouw uitgenodigd voor een tuinfeest aan de Koninginnelaan. Het was een groot feest waar veel gedronken en 'gebruikt' werd.