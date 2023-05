Uur van de waarheid nadert voor Stadsboerderij in Emmer Rensenpark

Blijft de Stadsboerderij in het Rensenpark in Emmen voortbestaan of niet? De organisatie verwacht binnen enkele weken een definitieve knoop door te hakken. Het uiteindelijke lot is afhankelijk van onder meer de te verwachten steun van de gemeente. Wel zijn inmiddels praktisch alle dieren herplaatst naar de ganzenopvang in Dalen of elders.

Wie tijdens een wandeling langs de stadsboerderij loopt, valt vooral de stilte op. Geen vrolijk gekwetter van vogels of het tevreden geknor van hangbuikzwijntjes aan de voorzijde. Een blik door de ramen, biedt ook geen zicht op dierlijke reuring: de stadsboerderij oogt uitgestorven. Enkel op het grasveldje voor de boerderij grazen een aantal geitjes. Betekent dit het einde?

Nee, antwoordt woordvoerder Edwin Knol op die vraag. "Een definitief besluit is nog niet genomen. De gesprekken met de gemeente lopen nog steeds. Voor ons is nog niets zeker", zegt hij. De boerderij werd gerund door de stichting Akka's Ganzenparadijs, die de locatie sinds 2018 gebruikt voor de opvang van oude of uit de bio-industrie geredde dieren. De boerderij is tevens de uitvalsbasis voor de DAR (Dierenambulance Emmen-Coevorden).

Coronacrisis

Begin februari liet de stichting weten dat de boerderij in financieel zwaar weer zit. De gecombineerde kosten voor huur, voer en dierenartskosten wogen zwaar op het huishoudboekje. Bovendien hebben de inkomsten sinds de coronacrisis een deuk opgelopen. Het aantal donaties was onder meer teruggelopen.

De stichting ging het gesprek aan met de gemeente Emmen (de pandeigenaar) om te vragen naar een aanpassing van de huur en subsidiemogelijkheden. Over de inhoud van die gesprekken wil Knol nog niets zeggen, aangezien deze nog steeds lopen.

Wandelende takken

Al in februari startte de stichting met het herplaatsen van dieren om de kosten te drukken. Inmiddels zijn praktisch alle dieren weggehaald. Het gaat onder meer om vogels, wandelende takken, konijnen, cavia's en knaagdieren zoals chinchilla's en degoes. Financieel gezien een noodzakelijke stap, aldus Knol. Naast de gemeente bekijkt de stichting ook naar andere middelen tot fondsenwerving. Hoe het ook uitpakt, het is in ieder geval waarschijnlijk dat bij goed nieuws de boerderij in een andere, meer bescheiden vorm zal doorgaan, aldus Knol.