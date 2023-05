Minder regels, meer maatwerk: eensgezindheid over aanpak armoede in Veenkoloniën

'Moeten iets doen'

Brongers begon in 1983 als buurtwerker in de gemeente Emmen. Ook toen zag hij achter de voordeur dat het ouders, maar ook de kinderen - en zo verder - niet lukten op te klimmen. "Een aantal jaren later keek ik om me heen, en de situatie was nog steeds hetzelfde. Voor mij was dat de motivatie om te zeggen: hier moeten we wat aan doen."

In de jaren die volgen probeert Brongers in verschillende functies een doorbraak te forceren in de problematiek. Hij was mede-initiatiefnemer van het netwerk Alliantie van Kracht, een samenwerkingsverband van organisaties in de Veenkoloniën en is bestuurder van de Tintengroep, een maatschappelijke werkorganisatie.

Vakjes

Uit ervaring weet Brongers dat gezinnen in armoede zichzelf met horten en stoten overeind houden. Veel efficiëntere wetgeving zou deze mensen écht kunnen helpen. "Neem bijvoorbeeld de jeugdzorg. Een kind dat uit huis wordt geplaatst, kost 40.000 euro."

Volgens Brongers zijn er tal van alternatieven, goedkoper én effectiever, die gezinnen meer helpen dan een uithuisplaatsing. "Maar dat kunnen we niet, omdat het in Nederland opgedeeld is in vakjes. Dan krijg je het niet voor elkaar."