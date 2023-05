Protest bewoners vakantiepark Wico tegen dreigende uitzetting: 'Sta wonen mede toe'

Bewoners van bungalowpark Wico in Schoonoord komen in actie tegen dreigende uitzetting uit hun woning. De gemeente Coevorden staat hier alleen recreatie toe. Bewoners werden in maart per brief op de hoogte gesteld dat de gemeente gaat handhaven. Maar de bewoners leggen zich daar niet zomaar bij neer. Dinsdagavond werd de zaak behandeld tijdens de commissie van de gemeente Coevorden.

Bewoner Melanie Oostwoud sprak daarbij in namens een groep verontruste inwoners. Een deel, getooid in T-shirts met daarop de naam van het park, woonde de vergadering bij. Oostwoud zelf woont sinds 1 oktober in een bungalow op het Wico-park. Ze zocht sinds vorig voorjaar een woning. Haar blik viel uiteindelijk op het vakantieoord in Schoonoord. Ze voorzag daarin geen problemen.

Want op een park zoals het Ermerzand wordt permanent wonen waarschijnlijk toegestaan. "Als het daar niet lukt om de recreatiebestemming volledig terug te brengen, dan gaat het zeker niet lukken op Wico", was haar indruk. "Er bevinden zich geen voorzieningen, geen horeca of speeltuin op het park." Kortom, een weinig geschikte kandidaat voor een make-over. Vandaar dat ze met een gerust hart een handtekening onder het koopcontract plaatste.

Rauw op het dak

In maart plofte er bij de 67 aanwezige bungalows een brief van de gemeente op de deurmat. De gemeente gaat handhaven op permanent bewonen, is kort samengevat de voornaamste boodschap. Enkel recreatief verblijf zou nog toegestaan zijn in de toekomst.

De inhoud viel Oostwoud nogal rauw op het dak. Op het park wordt wonen immers al jaren min of meer 'gedoogd'. Ze heeft vervolgens bestemmingsplannen en programmacontracten doorgespit. "In dat laatste document staat duidelijk vermeld dat de eigenaren van de huisjes en de grondeigenaar eerst samen een toekomstplan moeten maken. Maar die strekking lees ik niet terug in de brief. Daar is het precies de omgekeerde volgorde: er wordt eerst gehandhaafd en daarna wordt er pas aan een plan met alle betrokken partijen gewerkt."

Intimiderend

Hoe lang ze nog mag blijven, weet ze overigens niet. "Dat is mij volslagen onduidelijk. Maar als ik dit alles had geweten, had ik dit huis nooit gekocht." Tussen gemeente en individuele bewoners hebben al gesprekken plaatsgevonden. Volgens Oostwoud ervaren sommige bewoners die soms als intimiderend. "Of het leidt tot slapeloze nachten. Sommige bewoners hebben de biezen geplakt. Of ze zitten voortdurend achter hun computer om zo snel mogelijk andere woonruimte te vinden."

Inmiddels zijn Oostwoud en zes andere bewoners van plan een eigenaarsvereniging op te richten. Dit platform kan in dat geval optreden als gesprekspartner richting de gemeente. "Onlangs heb ik een informatiebijeenkomst op poten gezet, waar 45 mensen op af zijn gekomen. Iedereen dacht hetzelfde over de gang van zaken. Momenteel is er sprake van duaal verblijf (permanent wonen en recreatief verblijf). Een situatie die gehandhaafd moet blijven, luidde volgens Oostwoud de algemene opvatting.

De grond waar de huisjes op staan, zijn in het bezit van Janneke Lampe, wiens familie de camping sinds 1963 heeft uitgebaat. Volgens haar wordt ongeveer de helft van de huisjes permanent bewoond. De eigenaren voelen zich volgens haar nu voor het blok geplaatst. Lampe zegt zelf ook 'onaangenaam verrast' te zijn door de brief. "Het loopt allemaal niet volgens afspraak. In februari zou de gemeente een bewonersbijeenkomst organiseren. In plaats daarvan krijgen we deze brief."

Cambuur van de eredivisie

Daar komt bovenop dat teruggaan naar een puur recreatieve functie voor Wico volgens Lampe geen haalbare kaart meer is. "Uit een onderzoek in 2017 is gebleken dat Wico in dat opzicht niet meer vitaal is. Er zijn geen voorzieningen meer, de huizen zijn allemaal in particulier bezit, die er allemaal mogelijk anders instaan. Hoe wil je het dan aanpakken? Waar moet de investering vandaan komen om dit allemaal mogelijk te maken. Trouwens, je kunt toch niet op tegen een Roompotpark." Lampe denkt er wat dat betreft net zo over als Oostwoud: houd het duale gebruik aan.