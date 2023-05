Nieuwe cao voor treinpersoneel Vechtdallijn

Werknemers in dienst bij de bedrijven Arriva, Keolis en Qbuzz, onder meer het treinpersoneel tussen Zwolle en Emmen, krijgen er in drie jaar 17 procent loon bij. Ook worden er maatregelen genomen om de werkdruk aan te pakken. Dat zijn vakbonden en werkgevers overeengekomen.

Onder deze cao Multimodaal vallen zo'n 1300 mensen die in verschillende regio's van Nederland gecombineerd bus- en treinvervoer verzorgen. Arriva in het Noorden, Oosten en Zuiden, Keolis in het Oosten en Qbuzz in het Westen.