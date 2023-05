Politiebureau Klazienaveen hangt sluiting boven het hoofd

Het politiebureau in Klazienaveen gaat mogelijk dicht. Volgens burgemeester Eric van Oosterhout loopt er momenteel een onderzoek vanuit de nationale politie naar sluiting van locaties in heel Nederland.

Niet naar bureau

"Het onderzoek heeft alles te maken met geld en met meer mensen op straat", antwoordt Van Oosterhout op de vragen. "Het zou zomaar kunnen dat het bureau in Klazienaveen moet sluiten, maar daar is het laatste woord nog niet over gezegd. Het is te verwaarlozen hoeveel mensen naar dat politiebureau gaan. Mensen weten de politie uitstekend te vinden, maar niet doordat ze naar een bureau gaan."