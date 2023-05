Gemeente Emmen is verbaasd over 'plotselinge' opvang asielzoekers Nieuw-Weerdinge

De gemeente Emmen is erg verbaasd over de asielopvang van drie gezinnen op een melkveehouderij in Nieuw-Weerdinge. De eigenaar van de boerderij heeft dit vorige maand gemeld bij de gemeente.

Dat deed bij wethouder Raymond Wanders van de gemeente Emmen de wenkbrauwen fronsen, zegt hij. "We hebben hier onderzoek naar gedaan: hoe kan dit? We hebben begrepen dat het verzoek vanuit het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) terecht is gekomen bij stichting Inlia."

Stichting Inlia is een kerkelijke vluchtelingenorganisatie. Sinds vorig jaar zomer helpt het bij de crisis noodopvang, om de druk op aanmeldcentrum in Ter Apel te verlichten. Op 63 locaties in heel Nederland bood Inlia vorig jaar hulp, vooral vanuit het netwerk dat het heeft vanuit de kerken. Momenteel is er vanuit Inlia opvang op achttien locaties.

Niet de bedoeling

Het is volgens de wethouder niet de bedoeling dat er op verschillende plekken vluchtelingen worden opgevangen, zonder dat de gemeente daarvan vooraf op de hoogte is.

"We hebben ook gemeld aan het COA dat dit niet helpt. We proberen met elkaar het vraagstuk over ontheemde vluchtelingen op te lossen en wij proberen ook aan het draagvlak te werken. We vinden het op z'n minst merkwaardig dat we hierin niet betrokken worden. We weten niet wie deze mensen zijn, of ze in de keten van het COA zitten. Waar ze recht op hebben. We hebben dit een keer eerder meegemaakt met de opvang in de kerk aan het Sterrenkamp in Emmen", aldus wethouder Wanders. De gemeente heeft op die locatie het draagvlak voor de opvang bij de omwonenden achteraf moeten herstellen.

Juist Nieuw-Weerdinge 'niet handig'

En juist uitgerekend in Nieuw-Weerdinge is deze opvanglocatie niet handig, zegt burgemeester Eric van Oosterhout. Het dorp gaat geruime tijd gebukt onder overlast door vooral veiligelanders. Dat zijn asielzoekers die weinig tot geen kans maken op een verblijfsvergunning. Momenteel verblijft er een groep van rond de tweehonderd veiligelanders in het asielzoekerscentrum in buurdorp Ter Apel. Er zijn door de gemeente, het COA en het Rijk verschillende maatregelen genomen om de overlast in te perken. Die lijken z'n vruchten af te werpen.

"Het maakt in dit geval ook nog uit of het achterop Weiteveen was geweest of zoals nu midden in Nieuw-Weerdinge", zegt Van Oosterhout. "Waar we proberen alles in goede banen te leiden. Het is met de beste bedoelingen gedaan, maar het vriendelijke verzoek van het gemeentebestuur bij dit soort initiatieven is om bij ons op de lijn te komen. En dan kunnen we samen met het COA en Inlia kijken wat we kunnen betekenen."

'Onbedachtzaam'

Het verzoek is dan ook aan Inlia gedaan om een einde te maken aan de opvang bij de agrariër in Nieuw-Weerdinge. Volgens directeur John van Tilborg wordt er nu gekeken naar een andere plek om deze mensen op te vangen. "Het was wat onbedachtzaam van ons om het in Nieuw-Weerdinge te doen, gezien de situatie in die regio. Daar hebben we iets te weinig rekening mee gehouden", geeft hij toe.