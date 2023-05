Gedeputeerde Henk Brink krijgt hoogste onderscheiding VVD

De mr. D.U. Stikker-plaquette is de hoogste onderscheiding binnen de VVD voor lokale politici en vernoemd naar de eerste voorzitter van de partij. Hij wordt toegekend aan iemand die op een uitzonderlijke wijze en met grote inzet, politieke werkzaamheden verricht in het openbaar bestuur voor de VVD.

Brink is sinds zijn achttiende lid van de VVD en meer dan twintig jaar politiek actief als gemeenteraadslid, fractievoorzitter en gedeputeerde. Momenteel is hij bezig met zijn derde termijn als gedeputeerde. Na de vorming van het nieuwe provinciale bestuur zal hij afzwaaien.

"Henk Brink heeft Drenthe in de verschillende functies een stuk liberaler gemaakt, het liberalisme is hem met de paplepel ingegoten", aldus Mark Strolenberg, Tweede Kamerlid voor de VVD, gisteravond bij de ledenvergadering van de partij in Westerbork. "Hij heeft zich lange tijd ingezet om van Drenthe de fietsprovincie van Nederland te maken, zette zich in voor gedegen en gezond financieel beleid en vindt dat ondernemers ruimte moeten krijgen om te ondernemen."