2019- Het jaar dat Hoogeveen besloot dat er geen ijsbaan komt

Het is een hard gelag voor schaatsliefhebbers in Drenthe. Nadat Hoogeveen de provinciale ijsbaanstrijd won van Assen, werden er mooie plannen gepresenteerd voor een kunstijsbaan in Hoogeveen. Maar overdekt schaatsen in Drenthe, zit er voorlopig niet in.

Miljoenen

Het Hoogeveense ijsstadion zou gecombineerd worden met de bouw van een nieuw overdekt zwembad. Kosten: zo'n 32 miljoen euro. In augustus blijken de kosten van het project echter veel hoger uit te vallen. Er is 19 miljoen euro meer nodig, geld dat er niet is in Hoogeveen. De plannen gaan van tafel.

En dus kent de ijsbaansoap alleen maar verliezers. Drentse schaatsfanaten kunnen voorlopig niet op kunstijs schaatsen in de eigen provincie en de gemeente liep flinke imagoschade op. Ondernemer Max Jacobsen is misschien nog wel het meest teleurgesteld in het besluit.

Hij verkocht zijn Maxx Sports-locatie ten faveure van de ijsbaan, maar hij zegt veel te weinig geld te hebben gekregen. De rechter moet zich daar nog over uitspreken, mogelijk lopen de kosten voor de gemeente Hoogeveen dus nog verder op voor de ijsbaan die er niet kwam.