2019 - Een klein dorpje wordt wereldnieuws na schokkende ontdekking

De vader, Gerrit Jan van D., blijkt enkele jaren eerder een herseninfarct te hebben gehad en ligt in bed. De oudste zoon van het gezin, Jan, verliet een paar dagen eerder de boerderij en meldde zich bij een kroeg in Ruinerwold.

Kroegbaas Chris Westerbeek raakt met Jan aan de praat en vertrouwt het niet. Hij belt de politie. Die komt langs om met de 25-jarige jongeman te praten. Een dag later gaan agenten kijken bij de boerderij en treffen dan het verstopte gezin aan. Ruinerwold wordt wereldnieuws.

In de boerderij woonde vader Gerrit Jan van D. samen met zes kinderen. Twee jongens en vier meisjes. Ze zijn tussen de 18 en 25 jaar oud. De kinderen zaten niet op school en waren niet geregistreerd in de gemeentelijke basisadministratie. Hun moeder is in 2004 overleden. Het gezin wordt ondergebracht op een recreatiepark, enkele dagen later wordt de 67-jarige vader gearresteerd.

Verdenkingen

Eerder is al de 58-jarige Oostenrijker Josef B aangehouden. Hij knapte de boerderij op en bracht het gezin eten. Bij het gezin horen nog drie andere, oudere, kinderen. Zij zijn het ouderlijk huis al ontvlucht voordat ze in Ruinerwold neerstreken. De vader wordt verdacht van seksueel misbruik van twee van zijn oudste kinderen. Daarnaast worden de vader en Josef B verdacht van vrijheidsberoving van negen kinderen, mishandeling en witwassen

In de weken die volgen komen steeds meer details naar buiten over het leven dat het gezin leidde in de boerderij. Zo zou de vader zijn kinderen slaan, gaf hij ze geen eten en sloot hij ze op in een hondenhok. De kinderen waren zo bang dat ze niet langs hun vader durfden te lopen om naar de wc te gaan. Ook komen er verschillende video's en blogs aan het licht waarin de vader zijn levensopvattingen verkondigt.

Voor de rechter

Ondertussen heeft het Openbaar Ministerie moeite om vader Gerrit Jan te verhoren. Hij en Josef B. staan eind januari voor de rechter. Tot die tijd blijven ze vastzitten.

Ondanks dat de rust inmiddels is teruggekeerd aan de Buitenhuizerweg in Ruinerwold zal het dorp rondom de rechtszaak ongetwijfeld weer wereldnieuws worden.