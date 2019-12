FNV-leden stemmen in met nieuwe cao ziekenhuispersoneel

Ziekenhuispersoneel krijgt een structurele loonsverhoging van 8 procent met een looptijd van 27 maanden. Ook is er een hogere onregelmatigheidstoeslag afgesproken die uitkomt op een extra structurele loonsverhoging van zo'n 2,5 procent. Verder krijgen alle ziekenhuismedewerkers een eenmalige bruto uitkering van 1200 euro over 2019 in januari. In het akkoord zijn ook hogere salarissen afgesproken voor leerlingen en stagiairs.

Staking

De vakbonden en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen hadden, na maandenlange acties bij ziekenhuizen, half december een akkoord gesloten. Vorige maand was er nog een grote landelijke ziekenhuisstaking, medewerkers eisten een stevige structurele loonsverhoging en betere afspraken over werk- en rusttijden. Ook op meerdere plekken in Drenthe provincie deed het ziekenhuispersoneel mee aan de actiedag.

'Luid en duidelijk'

Elise Merlijn, onderhandelaar van de FNV, is blij met het resultaat. "Wij vonden het belangrijk dat de ziekenhuismedewerkers die maandenlang actie hebben gevoerd voor deze cao, zich kunnen vinden in het eindresultaat. Zij hebben zich nu met een luid en duidelijk 'ja' uitgesproken voor dit akkoord. Vol vertrouwen zet ik namens de FNV straks mijn handtekening en zijn de nieuwe afspraken een feit."

'We zijn er nog niet'

"Ik sluit daarnaast mijn ogen niet voor de mensen die niet positief zijn", benadrukt Merlijn. "Deze reacties nemen wij mee naar volgende onderhandelingen. Want dit mooie resultaat is een begin, maar we zijn er nog niet."

