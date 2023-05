'Ridder' Agnes Mulder moet afkicken: 'Politiek hoort helemaal bij mij'

"Best apart." Zo omschrijft Agnes Mulder uit Assen haar eerste dag na haar vertrek uit de Tweede Kamer. Ze is sinds vandaag - na een periode van ruim tien jaar - geen volksvertegenwoordiger meer namens het CDA.

Mulder was voor haar tijd in de Tweede Kamer lid van de Provinciale Staten in Drenthe en daarna fractievoorzitter voor het CDA in de gemeente Assen. "De politiek hoort helemaal bij mij, dus het is nu best wel even wennen. Maar het afscheid was ook heel mooi. Collega's die spontaan even binnen kwamen lopen en als vertrekkend Kamerlid mocht ik een afscheidsbrief schrijven. Die werd door de voorzitter van de Tweede Kamer voorgelezen in de plenaire zaal. Dat was best wel een bijzonder moment."

Mulder wilde in de brief benadrukken dat de overheid zich dienend moet opstellen. "Dan gaat het over veel meer vertrouwen geven en minder controle uitoefenen. Het mooie was dat de voorzitter dat ook oppikte in haar reactie op mijn brief. Ze haalde mijn eerste betoog in het parlement erbij. Toen had ik het ook al over het belang van het vertrouwen in de overheid."

'Deze kant niet opgaan'

Actuele cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek stemmen haar dan ook niet vrolijk. Want in tien jaar tijd had de Nederlandse bevolking niet eerder zo weinig vertrouwen in de Tweede Kamer en politici. Voor Mulder komen de resultaten niet uit de lucht vallen. "Het is een opbouw geweest, maar het schip moet wel worden gekeerd. Deze kant moeten we niet met elkaar opgaan."

Terugkijkend op haar verblijf in politiek Den Haag stelt Mulder vast dat je 'heel veel andere mensen' nodig hebt om zaken voor elkaar te krijgen. "Dat lukt je namelijk nooit alleen. Je moet eerst je eigen partij zien te overtuigen en daarna ook andere partijen. Je moet iedereen mee zien te krijgen voor je ideeën. Soms lukt dat, maar soms ook niet."

Onderscheiding