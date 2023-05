Westerveld niet op de hoogte van koop stikstofrechten in Darp door Hoogeveen

Het CDA in de gemeente Westerveld is verbaasd dat de gemeente Hoogeveen stikstofrechten heeft gekocht bij een veehouderij in Darp. Ook het college van burgemeester en wethouders vindt de gang van zaken 'niet wenselijk'.

Hoogeveen kocht vorig jaar voor bijna 50.000 euro stikstofrechten bij een melkveehouderij in Darp. Die rechten zijn nodig om de vergunning voor de bouw van een grote zuivelfabriek voor het Griekse bedrijf Fage mogelijk te maken, meldde RTV Drenthe zaterdag. In Radio Drenthe-programma Cassata gaf wethouder Jan Zwiers toelichting, naar aanleiding daarvan stelde CDA'er Gerjo Ballast vragen.

Herhaling

De partij ziet een herhaling van zetten, want eerder dit jaar leidde de koop van stikstofrechten door gaswinner gaswinner Vermilion in de gemeente al tot commotie. "Daar hebben toen met de hele gemeenteraad onze verbazing over uitgesproken." De partij en de raad vinden dat eerst PAS-melders geholpen moeten worden, dat zijn veehouders die voorheen geen vergunning nodig hadden maar door veranderende regelgeving dat nu alsnog moeten.

Westerveld werd voor het handelen van Hoogeveen niet op de hoogte gebracht. "Opkoop vindt op de vrije markt plaats, daarom worden wij er niet in meegenomen", antwoordt wethouder Roel Vedder (VVD) op de vraag of hij vooraf op de hoogte was van de deal. Dat had hij liever anders gezien, daarom nam hij contact op met wethouder Zwiers van Hoogeveen. "Zij hebben er toen niet aan gedacht om ons te informeren. Ik heb uitgesproken dat ik dat niet een goede zaak vind. Als dit soort dingen gebeuren, is een melding vooraf wel wenselijk."