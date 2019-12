Wat vond jij het Drentse sportmoment van 2019?

Drenthe mocht dit jaar meerdere wereldkampioenen kronen, is één zilveren medaillewinnaar op een WK voetbal rijker, zag Nederland wereldkampioen worden op het TT Circuit én is ook dit jaar trotse 'eigenaar' van een eredivisionist. Maar wat was nou het meest aansprekende moment van 2019?

Hieronder frissen we je geheugen nog even een keer op.

FC Emmen handhaaft zich in de eredivisie

Op 12 mei 2019 verzamelen zo'n 2.000 FC Emmen-supporters zich bij de Oude Meerdijk. Dat doen ze omdat een paar uur eerder in Tilburg handhaving in de eredivisie veilig is gesteld. Na een zwaar debuutseizoen op het hoogste niveau in Nederland verzekeren de Emmenaren zich dankzij een 3-2 overwinning op Willem II van een langer verblijf in de eredivisie. Op het plein voor de Oude Meerdijk worden de spelers en technische staf toegezongen.

Merel Freriks wereldkampioen met de handbaldames

Iets verser in het geheugen ligt waarschijnlijk de wereldtitel van de handbaldames. Na een wat stroeve start denderden de Oranjevrouwen door het toernooi. Met een aantal oud-speelsters van E&O en Merel Freriks uit Emmen in de gelederen versloegen de dames onder meer Noorwegen, Rusland en Spanje om zich te verzekeren van het goud.

Nederland wint Motorcross of Nations op het TT Circuit

Onder het toeziend oog van koning Willem-Alexander pakten Jeffrey Herlings, Glenn Coldenhoff en Calvin Vlaanderen op het TT Circuit van Assen de wereldtitel in de Motorcross of Nations. Dat deden de oranjehemden voor het eerst in 72 jaar. In de drie voorgaande edities moest Nederland steeds genoegen nemen met zilver achter Frankrijk.

Roel Boomstra wereldkampioen dammen

Naast de motorcrossers werd er nog een wereldtitel veroverd binnen onze provinciegrenzen. Oud-Emmenaar Roel Boomstra versloeg in Assen de Rus Alexander Schwarzman in de barrage en pakte de wereldtitel bij het dammen. Overigens niet het enige wereldkampioenschap voor Boomstra dit jaar. In oktober schreef Boomstra ook nog het wereldkampioenschap Rapiddammen op zijn naam.

Vivianne Miedema tweede op WK voetbal

De Hoogeveense Vivianne Miedema kende een fantastisch jaar. Op het WK voetbal werd ze met de Oranjeleeuwinnen tweede achter grootmacht Amerika. Maar dat is niet haar enige prestatie dit jaar. Miedema werd ook nog kampioen van Engeland met Arsenal en pakte de topscorerstitel. Daarnaast werd ze gekozen tot beste speelster van Engeland en vijfde bij de Gouden Bal. Redenen genoeg om Miedema in deze lijst op te nemen.