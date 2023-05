'Boemerangkind' Janno keerde terug bij zijn ouders: 'Ik moet sparen'

Jongeren blijven langer bij hun ouders wonen. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Een steeds grotere groep verlaat het nest pas bij een vaste baan na de studietijd.

In 2011 werkte meer dan de helft van de jongeren toen ze op zichzelf gingen wonen. In 2019 groeide dat tot twee derde. Sinds het leenstelsel in 2015 werd ingevoerd, blijven studenten langer bij hun ouders wonen. Ook hoge studieschulden en (te) dure huurwoningen zijn volgens het CBS redenen.

Boemerangkinderen

Het aantal zogeheten boemerangkinderen daalt wel. Dat zijn jongeren die al op zichzelf woonden, maar later terugkeerden naar het ouderlijk huis. Dat percentage daalde van 5,4 procent in 2017 naar 4,6 procent in 2020.

Volgens CBS-demograaf Lonneke van den Berg is het eenvoudig te verklaren waarom minder jongeren weer bij hun ouders gaan wonen. "Doordat mensen later uit huis gaan, zijn ze wat ouder en is hun situatie vaak wat stabieler. Qua werk, qua relatie. Daardoor hebben ze minder redenen om weer terug te gaan naar het ouderlijk huis", zegt ze tegen de NOS.

Janno uit Bovensmilde keerde terug

De 24-jarige Janno Rook uit Bovensmilde is zo'n 'boemerangkind'. "Ik ging in 2017 op kamers in Nijmegen voor een studie politicologie", vertelt Janno aan de NOS . "Dat was heel leerzaam, maar ook heel duur."

Toen in 2020 de coronacrisis uitbrak, begon Janno te twijfelen. "Ik zat de hele week alleen maar op m'n studentenkamer en had geen idee hoe lang het allemaal zou duren." En dus keerde hij terug naar zijn ouders. "Het is hier mooi in Drenthe, maar er zat ook een financieel aspect aan. De huizenprijzen zijn enorm gestegen, dus ik heb veel spaargeld nodig om ooit een woning te kopen."

Studieschuld

Omdat zijn vaste lasten bij pa en ma thuis een stuk lager zijn, kan hij nu meer sparen. "Ik heb nu meer dan 40.000 euro studieschuld", legt hij uit. "En als je een fatsoenlijk appartement wil huren, betaal je al gauw 700, 800 of soms zelfs 1.000 euro. Dat kan ik niet betalen, zolang ik nog geen baan heb. Ik moet gewoon sparen."