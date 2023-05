Boswachters op bezoek in Drentsche Aa: 'We kunnen van elkaar leren'

Balans voor natuur en mens

Ralf van Bree is dertien jaar boswachter in Noord-Limburg en vaak in Drenthe te vinden. Hij vindt het leuk dat boswachter Van Son extra informatie geeft over een bepaald gebied. "Hier is het nat en bij ons is het vooral in de Maasduinen droog, maar recreatie heb je overal. Dat zorgt voor recreatievraagstukken: waar wil je de natuur vooral beschermen en waar wil je recreanten mooie bijzondere gebieden laten zien? Daar een goede balans in vinden is eigenlijk waar we met z'n allen een uitdaging in hebben. Dat verschilt niet als je in de klei zit, op de zandgrond of in een natte Drentsche Aa."