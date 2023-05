Eline Vedder uit Ruinerwold geïnstalleerd in de Tweede Kamer

Eline Vedder uit Ruinerwold is vandaag geïnstalleerd in de Tweede Kamer. Ze legde samen met twee andere nieuwe Kamerleden, Eva Akerboom (Partij voor de Dieren) en Bart van den Brink (CDA), de eed en gelofte af.

Drentse stem

Met de komst van Vedder in de Tweede Kamer en het afscheid van Mulder blijft het aantal Drentse stemmen gelijk. "De stem van het Noorden, en de mensen op het platteland, is het eerste wat ik straks in mijn koffer stop", liet Vedder eerder al weten. Vanaf vandaag is Vedder gestopt als CDA-Statenlid, ook is ze geen bestuurslid meer bij LTO Noord.