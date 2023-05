Radio Drenthe vandaag in het teken van het Eurovisie Songfestival

Dikke kans dat je morgenavond meerdere keren "Douze points", "Gooooood evening Liverpool" en "Hello Europe" voorbij hoort komen. De finale van het Eurovisie Songfestival staat dan namelijk op het programma.

Om alvast even lekker in de stemming te komen staat Radio Drenthe vandaag de hele dag in het teken van het Songfestival. "Dat betekent natuurlijk dat we heel veel songfestivalliedjes draaien", zegt Radio Drenthe-producer Marjolein Koning. Ze heeft er zin in. "Het Songfestival is lekker vrolijk en lekker gek. Normaal gesproken zeggen we vaak: 'Doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg'. Maar rond het festival is het altijd net wat extravaganter."

Livemuziek in de studio

Ook komen drie artiesten optreden in onze radio-uitzending. "Bij Wim in de show komen de Dikdakkers een songfestivalmedley spelen", vervolgt Marjolein. "Later komt Jason Staal langs, hij speelt bij Marita een vertaling van een grote festivalhit. En bij René in de uitzending treedt Leon Moorman op." Moorman speelt dan zijn lied Knooin, waarmee hij in 2019 het Drèents Liedtiesfestival won. Ook won hij dat jaar de publieksprijs tijdens het Suns Europe Festival, een songfestival voor minderheidstalen.

Natuurlijk valt er ook weer genoeg te winnen bij Radio Drenthe. In een speciaal songfestivalspelletje geven we een mooi prijzenpakket weg. "In dat pakket zitten onder meer een dubbel-cd en Engelse drop. Maar ook een speciaal Eurovisie-bordspel", vertelt Marjolein.

Ook morgenmiddag wordt er in de Ziezozaterdagshow bij Ruben zo'n pakket weggegaan. "In het laatste uur draait hij een top-10 met festivalliedjes. Je kunt je favoriete nummer dan doorgeven via de Facebook-pagina van Radio Drenthe . We verloten ook een prijzenpakket onder de mensen die reageren."

Geen Nederlandse hoop

Liefhebbers van het Eurovisie Songfestival moeten het morgen doen zonder een Nederlandse inzending. Na zes finales op rij is Nederland voor het eerst in jaren afwezig in de finale. Mia Nicolai en Dion Cooper zaten dinsdagavond niet bij de populairste tien acts van de eerste halve finale en moesten naar huis.

Het is voor het eerst sinds 2015 dat de Nederlandse delegatie de wedstrijd voortijdig moet verlaten. Toen lukte het Trijntje Oosterhuis niet om door te dringen tot de finale. Daarna waren achtereenvolgens Douwe Bob, OG3NE, Waylon, Duncan Laurence en S10 wel succesvol. Jeangu Macrooy stond ook in de finale, maar hoefde daar vanwege de winst van Duncan Laurence in 2019 niets voor te doen.