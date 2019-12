Survivalsport in Drenthe steeds populairder

Bij survivalrunnen leggen deelnemers een route af langs obstakels. Onderweg komen sporters soms klimtoestellen van enkele meters hoog tegen of moeten ze houthakken en pijl- en boogschieten. Volgens Dolf Dijkhuis secretaris van ValtJeMet Survivalrunners in Westerbork is de sport vooral veel zwaarder dan andere sporten. "Je ziet tegenwoordig de crosslopen, de mudruns en ook de survivalrun komt heel erg op. Dat is omdat de meeste mensen toch net iets meer uitdaging zoeken dan gewoon een saai rondje hardlopen. Survivallen is net als apenkooien: je mag de grond niet raken. Als je in een hindernis zit, mag je de grond pas weer raken als het klaar is."

Westerbork heeft een bekende survivalbaan. De mentaliteit van de sport zit volgens Dijkhuis eigenlijk al in de naam van de club. "Als een hindernis lastig was en leden hadden het moeilijk dan zeiden ze: jung, 't valt wel met. Opgeven kennen we hier niet. Bij een hindernis zeg je ook niet: ik probeer het wel. Nee, je zegt: ik ga het doen."

Populaire sport

Lotte (13) uit Ursinge doet al sinds haar achtste aan survivalrunnen, Toen ze begon trainde ze alleen maar met jongens van 15 jaar, maar nu ziet ze steeds meer nieuwe leden komen. Ook van haar eigen leeftijd. "Het wordt best een populaire sport. Ook omdat de survivalrun in Westerbork er nu is. Er komen steeds meer mensen kijken en die nemen dan weer vrienden en vriendinnen mee."

Via haar vader, die de sport al beoefende, kwam ze in aanraking met survivalrunnen. "Ik vind klimmen erg leuk. Vooral omdat je daar heel erg je energie in kwijt kunt. Het draait met name om techniek en ervaring, dus niet alleen om spierkracht. Vooral als je heel licht en klein bent gaat het nog makkelijker."

Te veel leden voor de baan

Zo'n 2 jaar geleden is de sport volgens Dijkhuis in het leven geroepen. Niet in Drenthe, maar in de Achterhoek. Nu de sport meer bekendheid heeft, groeit het ledenaantal van de Börker club ook ieder jaar. "Op het moment hebben we 170 leden bij ValtJeMet. Eigenlijk hebben we nu te veel leden voor onze baan."

Gevaarlijke weg

De club wil daarom al een aantal jaren uitbreiden. "We zijn nu echt te klein op deze locatie. Plus: de Elperweg is drukker geworden en nu moeten we oversteken op een heel slecht punt. Vooral met onze jeugdleden is dat echt niet goed." Een plan voor een nieuwe baan bij het sportpark naast voetbalvereniging VKW, moet de club een oplossing bieden. "Straks komt alles mooi bij elkaar. De survivalbaan, voetbal, tennis en de school. Het vormt echt één sporthart in Westerbork. Dat is toch echt wat je zou moeten willen."

Nieuwe locatie

De verplaatsing van de survivalbaan kost ruim 160.000 euro. Het afbreken van de oude baan en het opbouwen en inrichten van de nieuwe locatie wordt gedaan door vrijwilligers van de survivalvereniging ValtjeMet, met professionele ondersteuning. Het college van de gemeente Midden-Drenthe ziet het voorstel wel zitten. De gemeenteraad moet nog besluiten of het geld voor de verhuizing van de survivalbaan beschikbaar wordt gesteld.