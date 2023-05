Lagere straf voor uitkeringsfraudeur met illegale kroeg in de tuin

De rechter hield rekening met het tijdsverloop en met de slechte gezondheid van de man. Bovendien kreeg zijn partner voor haar rol eerder al een taakstraf van 120 uur opgelegd. De Mondker verzuimde de gemeente te informeren over zijn kroeg in de tuin. Daarnaast handelde hij in sloopauto's of sleutelde hij daaraan. Een anonieme melding begin 2021 bracht de zaak aan het licht.