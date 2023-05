Taakstraf voor hennepkweker 'die nog nooit een hennepplant had gezien'

Voor het kweken van duizend hennepplanten op de zolder van zijn schuur en diefstal van stroom is een 57-jarige man uit Koekange veroordeeld tot een werkstraf van 180 uur en een voorwaardelijke celstraf van een maand. De straf is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie (OM).

De man ontkende eerder het kweken van hennep. Hij verhuurde de schuur aan iemand van wie hij de identiteitsgegevens had gecheckt, maar hij zou in de maling genomen zijn. Die gegevens klopten van geen kant, zei de man. Tot zijn verrassing ontmantelden agenten vorig jaar in maart een hennepkwekerij in zijn schuur.