Na 132 jaar les, wordt in deze oude hbs in Meppel gewoond: 'Liep met diploma trots die trap af'

Een groot verschil is dat die trap nu in de buitenlucht staat. Het dak boven de aula is er namelijk afgehaald en de aula heeft plaatsgemaakt voor een binnentuin. Om de trap bestendig te maken voor buiten is er een betonlaag overheen gegoten.

Sfeer nabootsen

De sfeer van de aula probeert Stad & Esch in de nieuwe school na te bootsen. "Die sfeer hangt er al zeker", zegt voormalig conciërge Evert Krikke. In de nieuwe school is ook een draaitrap in de aula gemaakt. En er is zelfs een muurschildering verhuisd.

Hij vertelt: "Toen de school is leeggemaakt, is alles in lokalen gezet. Mensen konden daar op bieden. En wie het meeste bood, kreeg wat er in dat lokaal stond. In een van die lokalen stond ook de oorspronkelijke gaslamp die aan het gebouw hing. Die is met een renovatie in de jaren zestig of zeventig in de kelder van de school opgeslagen. Gelukkig is die behouden. Ik vond hem terug tussen al die spullen in de lokalen. Het labeltje hing er al aan. Ik ben naar de directeur gegaan en gevraagd of we het konden behouden. Toen ze bezig waren met de nieuwbouw ben ik naar de projectontwikkelaar gegaan met dat ding. Nu hangt de gaslamp weer bij de ingang."