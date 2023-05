Odoornerveen baalt van veel en zwaar verkeer: 'Gat is zo diep, je kan er een jacuzzi in beginnen'

Ook bij Plaatselijk Belang Odoornerveen komen klachten binnen van het toegenomen verkeer en de staat van de weg. "De omwonenden zijn één ding", zegt voorzitter Eisso Kronenberg. "Maar we vragen het ook aan de boeren die hier werken of zij zien dat er meer verkeer langskomt. Ze bevestigen dat allemaal. En als we dat dan delen met de gemeente, die zegt dan dat het niet zo is."

"We hebben er wel begrip voor dat de gemeente een heleboel plattelandswegen heeft. Dat is ook de charme ervan, daarom vindt iedereen het ook fijn wonen hier. We snappen ook dat het onderhoud ervan daarom niet allemaal even goed is. Maar op het moment dat het gevaarlijk wordt, moet het bovenaan de prioriteitenlijst staan", vindt Kronenberg.

'Beperkte budgetten'

De gemeente Borger-Odoorn stelt jaarlijks vast volgens een bepaalde systematiek welke wegen als eerste worden aangepakt. De gemeente heeft een wegennet van 707 kilometer, waarvan ruim veertig procent plattelandsweg is. Volgens wethouder Jeroen Hartsuiker kan niet alles tegelijk. "We moeten wel reëel zijn. We hebben veel landbouwwegen in Borger-Odoorn, en hebben beperkte budgetten. We kijken elk jaar welke weg we als eerste moeten aanpakken en wat we daarna doen."

Het college neemt in mei weer een nieuw besluit over de aanpak van wegen. Of de Zijtak bovenaan de lijst komt, wordt dan ook bekend. Mocht de weg helemaal worden aangepakt, dan is het plan om het asfalt te vervangen door een betonweg en eventueel grastegels te plaatsen.