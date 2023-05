Gratis ontbijt in Noordenveld verlengd tot de zomer

De gemeente Noordenveld verlengt het project 'Ontbijt voor ieder kind' tot de zomer. Dat houdt in dat basisschoolkinderen van gezinnen die financieel in de knel zitten een gratis ontbijttas kunnen halen. Daarnaast kunnen middelbare scholieren gratis op school ontbijten.

Enthousiasme

De middelbare scholen merken dat door de ontbijten er meer rust in de lessen is en dat het contact tussen de leerlingen en docenten laagdrempeliger en persoonlijker is geworden.