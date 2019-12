Commotie over blauwe hekjes in natuurgebied Mantingerzand

Jan Visscher uit Westerbork is er duidelijk over op Twitter. "Hoe haal je het in je hoofd?"

Zijn tweet krijgt veel bijval. Mensen vinden het niet passen in de natuur. "Van kunst kun je alles vinden", legt boswachter Ruud Kreetz uit. "In elk geval lokt het reacties uit. Ik begrijp dat mensen het ook niet mooi kunnen vinden."

'Ik wil jeneverbessen zien; geen blauwe hekken'

"Ik schrok me wild toen ik daar zaterdag liep. Ik wilde genieten van de mooie jeneverbessen. Niet van twaalf blauwe hekken!", verduidelijkt Visscher. "Begrijp me goed, ik heb niets tegen kunst. Maar het past absoluut niet op die plek. Ik snap Natuurmonumenten niet."

Op Facebook laat Gert Bouhuis weten dat hij de blauwe hekjes als 'afval in de natuur' ziet. In de reacties onder het bericht en ook op Twitter staat te lezen dat men de 'oudejaarstraditie' in ere wil herstellen. Daarmee doelen op ze het slepen van spullen, die vaak op een andere plek weer worden neergezet. " Dat vind ik bedreigend", zegt de ontwerper van de blauwe hekken, Rien Broekhuijsen.

Onderbuikgevoel

De 12 blauwe objecten zijn in september al neergezet door de kunstenaar uit Mantinge. In het kader van kunstproject 'De reis van de Landman in het Mantingerzand'. Met het hek als symbool onderzoekt Broekhuijsen de relativiteit van vrijheid. "Dit project gaat juist over tolerantie en verdraagzaamheid. Dat wordt ook uitgelegd op een informatiebordje en met folders bij de ingang van het gebied. Maar niemand neemt blijkbaar de moeite om dat te lezen. Men reageert vanuit een onderbuikgevoel en op sociale media versterkt men elkaar."

"Als ze er zo'n eind voor willen lopen om de hekken weg te halen is dat wel een beetje zielig", zegt Kreetz van Natuurmonumenten. Kunstenaar Broekhuijsen: "Ik neem aan dat iedereen een zekere mate van opvoeding heeft gehad en de blauwe hekken laat staan met oud en nieuw. Als ze wel weg worden gehaald zal ik aangifte doen bij politie." Met Gert Bouman is Broekhuijsen wel in gesprek gegaan. "Hij woont aan het Mantingerzand. Inmiddels is de kou bij hem uit de lucht en begrijpen we elkaar beter."

Geen schade aan de natuur

"We maken een zorgvuldige afweging. Die hekjes zorgen niet voor ecologische schade; we hebben ze niet in het broedseizoen geplaatst en ze staan langs een drukke zone, namelijk een wandelpad", somt Kreetz op. Daarnaast zijn de hekken met een handkar geplaatst en worden geen kunstlicht en geluidseffecten gebruikt.

"En om het nog maar eens te benadrukken: het kost Natuurmonumenten niets. Het gaat om een kunstproject onder lokale kunstenaars." Natuurmonumenten heeft twee keer eerder negatieve reacties op de kunstobjecten gehad. "Voor de rest hebben we uit de buurt alleen maar positieve geluiden gehoord. Ze vonden het mooi dat dit in de natuur kan."

Vijftien februari worden de hekken weer weggehaald. "Als de mensen die een afkeurende mening over hebben mij willen helpen, zijn ze meer dan welkom", besluit Broekhuijsen.