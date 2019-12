Relatief veel geregistreerde vuurwerkmisdrijven in Drenthe

Drenthe is één van de vijf provincies die op een overzichtskaart van Nederland rood kleurt als het gaat om het aantal geregistreerde vuurwerkmisdrijven per 100.000 inwoners. Van 2014 tot en met 2018 werden er in Drenthe 134 vuurwerkmisdrijven geregistreerd. Dat aantal is misschien niet zo hoog als je kijkt naar het totaal aantal geregistreerde vuurwerkmisdrijven in andere provincies, maar wel als je kijkt naar het aantal geregistreerde vuurwerkmisdrijven per 100.000 inwoners.

Bij vuurwerkmisdrijven moet je denken aan het op zak hebben van verboden vuurwerk of het bestellen van illegaal vuurwerk uit het buitenland.

Drenthe in de afgelopen vijf jaar

Tussen 2014 en 2015 steeg het aantal geregistreerde vuurwerkmisdrijven in Drenthe van 18 naar 30. De jaren die daarop volgden bleef het aantal geregistreerde vuurwerkmisdrijven ongeveer gelijk: er waren er 30 in 2015 en 32 in 2016. Vorig jaar daalde het aantal geregistreerde vuurwerkmisdrijven weer wat. In totaal werden er toen 24 misdrijven geregistreerd.

Geregistreerde vuurwerkmisdrijven per 100.000 inwoners

Zuid-Holland, en dan met name Rotterdam, gaat aan kop als het gaat om het aantal geregistreerde vuurwerkmisdrijven. In deze provincie zijn er 28 vuurwerkmisdrijven per 100.000 inwoners en in de havenstad maar liefst 34.9 per 100.000 inwoners. Hierna volgen de provincies Friesland, Drenthe, Groningen en Zeeland met respectievelijk 27.8, 27.2, 27.1 en 26.6 vuurwerkmisdrijven per 100.000 inwoners. Drenthe staat hiermee dus op de derde plaats van Nederland.

Bijna 3.300 vuurwerkmisdrijven in Nederland

Als we kijken naar het totaal aantal vuurwerkmisdrijven van 2014 tot en met 2018, staat Zuid-Holland ook ruim bovenaan met 1038 geregistreerde vuurwerkmisdrijven. De provincie wordt op afstand gevolgd door Gelderland (385 misdrijven), Noord-Holland (370 misdrijven) en Noord-Brabant (365 misdrijven). In heel Nederland werden er de afgelopen vijf jaar bijna 3.300 vuurwerkmisdrijven geregistreerd.

Meer dan 56.500 kilogram illegaal vuurwerk

Volgens cijfers van het Openbaar Ministerie (OM) werd vorig jaar in Nederland 56,525 kilogram illegaal vuurwerk in beslag genomen door opsporingsdiensten. In 2019 is er tot nu toe bijna 45.000 kilogram illegaal vuurwerk in beslag genomen.

